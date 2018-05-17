Muslera Uruguay Milli Takımı'nda! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Muslera Uruguay 'nda!

    Muslera Uruguay Milli Takımı'nda!

    Cimbom'un 1 numarası , Uruguay 'nın aday kadrosuna alındı.

    Cimbom'un 1 numarası , Uruguay 'nın aday kadrosuna alındı. Bu sezon özellikle son haftalardaki performansıyla 'ın başarısında kilit rol oynayan 31 yaşındaki file bekçisi, 'da yapılacak dev organizasyonda mücadele edecek 26 kişilik kadroda yer buldu.

    CAVANİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ
    PSG'nin Uruguaylı forveti Edinson Cavani, rüya 11'ini açıkladı. Yıldız golcü, vatandaşı olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'yı da kadrosuna aldı. Lionel Messi ve Neymar gibi isimlerin olduğu listede yer alan Muslera'ya övgüler yağdıran Cavani, "Milli takımda beraber oynadığımız için söylemiyorum. Ancak Muslera gerçekten çok iyi bir kaleci" açıklamasında bulundu.

    1. 17.5.2018
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