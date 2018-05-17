Muslera Uruguay Milli Takımı'nda!
Cimbom'un 1 numarası Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası aday kadrosuna alındı.
Cimbom'un 1 numarası Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası aday kadrosuna alındı. Bu sezon özellikle son haftalardaki performansıyla Galatasaray'ın başarısında kilit rol oynayan 31 yaşındaki file bekçisi, Rusya'da yapılacak dev organizasyonda mücadele edecek 26 kişilik kadroda yer buldu.
CAVANİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ
PSG'nin Uruguaylı forveti Edinson Cavani, rüya 11'ini açıkladı. Yıldız golcü, vatandaşı olan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'yı da kadrosuna aldı. Lionel Messi ve Neymar gibi isimlerin olduğu listede yer alan Muslera'ya övgüler yağdıran Cavani, "Milli takımda beraber oynadığımız için söylemiyorum. Ancak Muslera gerçekten çok iyi bir kaleci" açıklamasında bulundu.
- 17.5.2018
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Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Toplam 2
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Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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