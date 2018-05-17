Eyvah Cüneyt Çakır! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Eyvah !

    Eyvah Cüneyt Çakır!

    'ın son haftada yapacağı ve 2017-2018 sezonunun şampiyonunu belirleyecek maçına hakem atandı.

    bu durum sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu. Zira Çakır'ın yönettiği son 7 maçta 'ın sadece 2 galibiyeti bulunuyor. Rakiplerine 4 kez mağlup olan Galatasaray, 1 maçtan ise beraberlikle ayrılmıştı. Ayrıca Galatasaray, Çakır'ın son yönettiği maçını da kaybetmişti.

    FOTOMAÇ FARKI
    Türk spor basının 1 numarası Fotomaç, Göztepe-Galatasaray maçına Cüneyt Çakır'ın atanacağını bir gün önceden yazarak bir kez daha habercilikte üstünlüğünü ortaya koydu.


    1. 17.5.2018
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