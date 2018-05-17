19.05'te hedef 21. şampiyonluk!
G.Saray mutlu sona ulaşması halinde son 21 yılda F.Bahçe (6) ve Beşiktaş’ın (4) aldığı şampiyonluklarının toplamından daha fazla kupa elde etmiş olacak.
21 yılda tam 10 lig kupası kazanan Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe (6) ve Beşiktaş'ın (4) toplamından daha fazla şampiyonluk elde etmiş olacak. Galatasaray yeni bir başarının altına imza atmanın planlarını yaparken Fatih Terim de son hafta bir hayal kırıklığı yaşanmaması için kolları sıvadı.
'GALİBİYET' TALİMATI VERDİ
Oyuncularına Göztepe'ye ezberleten teknik direktör Terim, "Galatasaray daha önce birçok defa son dakikalarda şampiyon olarak büyük işler başardı. Dolayısıyla rakiplerimiz de bu mutluluğu yaşamak isteyeceklerdir. Puan hesabına bakmadan, kalan 1 maçımızı da kazanmamız, bir şampiyona yakışır oynamamız gerekiyor" diye konuştu.
2017-18 SEZONUNA DAMGA VURDU
Süper Lig'de artık son hafta beklenirken 33 haftayı Galatasaray domine etmeyi başardı. İgor Tudor ile sezona başlayan sarı-kırmızılı ekip Hırvat hocayı gönderip 16. Haftada Fatih Terim'i göreve getirdi. Tecrübeli hoca ile çıkışa geçen Cimbom bu sezon 25 haftayı lider geçmeyi başardı. Kalan 8 haftada ise yarıştan hiç kopmayan Başakşehir zirveye oturdu.
KONSANTRASYON
Galatasaray'ın Cumartesi günü şampiyonluk maçında da mottosu "Konsantrasyon" olacak. Sarı-kırmızılı kulüp ve takım, Göztepe karşılaşması öncesinde "Konsantrasyon" başlığı altında mesajlarını paylaşacak.
BAYRAKLARI HAZIRLADI
Yönetici olduğu dönemlerde şampiyonluğu es geçmeyen Abdurrahim Albayrak yeni bir başarıya imza atmanın eşiğine geldi. Takıma ve teknik heyete büyük bir moral motivasyon sağlayan sarı-kırmızılı yönetici, şampiyonluk için dev Türk bayrağı ile Galatasaray ve Rizespor bayrakları hazırlattı. Şampiyonluk halinde üçünü de iş yerinin ön tarafına asacak.
DEV BULUŞMA VADİ İSTANBUL'DA
Galatasaray, şampiyonluk maçını taraftarların bir arada izlemesi için Türk Telekom Stadı'nda yapmaya hazırlandığı organizasyonu zeminin bozulmaması için Vadi İstanbul konser Alanı'na aldı. Geçtiğimiz hafta Tarkan konserinin verildiği Vadi İstanbul'daki 15 bin kişilik alanın kiralandığı ifade edildi. Yayıncı kuruluş, Bein Sports da Galatasaray'a bir jest yaparak bu yayın için herhangi bir ücret talep etmedi.
KUTLAMA PAZAR GÜNÜ
Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Göztepe maçında şampiyon olması halinde 20 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda büyük bir kutlama yapacak. Kutlamalarda Bafetimbi Gomis'e uyarlanan, 'O sen olsan bari' şarkısıyla ünlenen Aleyna Tilki'nin de sahne alması bekleniyor.
ŞAMPİYONLUK MAÇININ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Göztepe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği son maçın bilet fiyatları belli oldu. Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak müsabakada VIP tribün 216, numaralı tribün 109, kuzey kale arkası 16.5 ve misafir tribün ise 22 TL olarak belirlendi. Biletler bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.
KAÇAKLARA ÖNLEM
Göztepe yönetiminin aldığı karar doğrultusunda Galatasaray maçında bu sezon en az 3 iç saha karşılaşmasına giriş yapan taraftarlara bilet satın alma önceliği verilecek ve 1 kişi en fazla 1 bilet temin edebilecek.
G.SARAY'A 550 BİLET
Misafir Galatasaray taraftarına ise güney kale arkasında 450 kişilik yer ayrılacak. Bu kontenjanın 550'ye çıkarılma ihtimali de gündemde. Deplasman tribün biletlerinin satışını Galatasaray gerçekleştirecek.
SON HAFTA ZİRVE İKİ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ
Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa kilitlendi ama Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de kupa umutları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'ye yenilirse kupa alacakları sonuca göre Başakşehir ve Fenerbahçe'ye geçecek. Fenerbahçe kazanıp Başakşehir'in de puan kaybetmesini bekleyecek. 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-88 sezonundan bu yana şampiyon 11. kez son hafta belli olacak ve söz konusu 10 sezondan sadece ikisinde zirve son hafta el değiştirdi. 2005-06 sezonunun son haftasında zirve Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmişti. Ayrıca 2009-10'da da yine Fenerbahçe kupayı Bursaspor'a ikram etmişti. Şimdi yeni bir sürpriz yaşanıp yaşanmayacağı merakla bekleniyor.
- 17.5.2018
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Atletico Madird, Süper Lig ikincisini kurtardı
Toplam 5
Yorum
Tufan Bu formatta da elemeyi geçip gruplara kalamıyorlarsa zaten Avrupa'da oynamayı hak etmiyorlar demektir.
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 9
Yorum
SLADEWİLSON pepeyle negredo nun yıllık maası bi dünya tutuyor zaten
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Fenerbahçe'nin kaleci adayları netleşiyor!
Toplam 4
Yorum
YENİLİK ŞART BU SENE FENER KALECİLERİN ŞAPŞALLIĞI YÜZÜNDEN HEM LİGDEN HEM DE KUPA DAN OLDU.KALECİ EN ÖNEMLİ YERDİR BİR TAKIMIN..KLA ADAMLARA İHTİYAÇ VAR.
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