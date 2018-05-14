Zenit’te Roberto Mancini gitti – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    ’te gitti

    <a href="/index/zenit?id=152d60c3-bcd6-4894-9309-22146c7d8afa" class="" rel="tag">Zenit</a>’te <a href="/index/roberto-mancini?id=466c9e7d-21a7-4a2a-8634-be1dff992fff" class="" rel="tag">Roberto Mancini</a> gitti
    G.Saray'ın eski çalıştırıcısı , Rus ekibi 'le yollarını ayırdı. 'nın teknik direktörlüğü için adı geçen Mancini'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi. İtalyan hocaya tazminat ödenmeyeceği ifade edildi. Tecrübeli hoca, G.Saray'dan da tazminat almadan ayrılmıştı.
    1. 14.5.2018
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