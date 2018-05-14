Inter'den bir transfer daha!
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    için flaş iddiası!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> için flaş <a href="/index/davide-santon?id=e7c2132e-5adc-44aa-9771-f4f9c456a77e" class="" rel="tag">Davide Santon</a> iddiası!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takım olan Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

    1. 14.5.2018 11:05
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