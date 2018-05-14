Alex Telles, devleri birbirine düşürdü – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , devleri birbirine düşürdü

    Alex Telles, devleri birbirine düşürdü

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Portekiz'de ortalığı karıştırdı...

    1. 14.5.2018 15:47
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