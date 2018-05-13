Roberto Mancini Çizme’ye – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Çizme’ye

    <a href="/index/roberto-mancini?id=466c9e7d-21a7-4a2a-8634-be1dff992fff" class="" rel="tag">Roberto Mancini</a> Çizme’ye

    Bir dönem 'ın başında da görev alan Mancini, İtalya 'nın başına geçiyor.

    Bir dönem 'ın başında da görev alan Mancini, İtalya 'nın başına geçiyor. İtalyan basını Mancini'nin 'nın Zenit takımından ayrılırken yüklü bir tazminat maddesini geride bırakacağını yazdı. İtalyan basınında yer alan habere göre 'nin görevinden ayrılıp İtalya'ya geçmesi ile 13 milyon euro'luk bir tazminatı geride bırakacağı yazıldı.

    1. 13.5.2018
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