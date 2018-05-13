Bir dönem Galatasaray'ın başında da görev alan İtalyan Teknik Direktör Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başına geçiyor. İtalyan basını Mancini'nin Rusya'nın Zenit takımından ayrılırken yüklü bir tazminat maddesini geride bırakacağını yazdı. İtalyan basınında yer alan habere göre Roberto Mancini'nin görevinden ayrılıp İtalya'ya geçmesi ile 13 milyon euro'luk bir tazminatı geride bırakacağı yazıldı.