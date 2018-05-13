Roberto Mancini Çizme’ye
Bir dönem Galatasaray'ın başında da görev alan İtalyan Teknik Direktör Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başına geçiyor.
Bir dönem Galatasaray'ın başında da görev alan İtalyan Teknik Direktör Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başına geçiyor. İtalyan basını Mancini'nin Rusya'nın Zenit takımından ayrılırken yüklü bir tazminat maddesini geride bırakacağını yazdı. İtalyan basınında yer alan habere göre Roberto Mancini'nin görevinden ayrılıp İtalya'ya geçmesi ile 13 milyon euro'luk bir tazminatı geride bırakacağı yazıldı.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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