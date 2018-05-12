Mariano'ya milli takım müjdesi – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'ya milli takım müjdesi

    <a href="/index/mariano?id=e26cb219-8502-4a44-8b1d-93ba9d41064c" class="" rel="tag">Mariano</a>'ya milli takım müjdesi

    Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla yıldızlaşan Mariano Brezilya milli takımında sakatlanan Dani Alves'in yerine kadroya çağrılması muhtemel adaylar arasında gösterildi.

    1. 12.5.2018 13:37
    2. Güncelleme: 12.5.2018 13:56
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