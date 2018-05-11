Galatasaray sezonun ilk yarısında yenildiği Evkur Yeni Malatyaspor'u bitime Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor. Lider Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Ligde geride kalan 32 haftada sarı-kırmızılılar, 69 puanla zirvede yer alıyor. Malatya ekibi ise 40 puanla 10. sırada bulunuyor.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki sarı kırmızılı ekibin kozlarını paylaşacağı mücadele 12 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

İkinci randevu

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynana maçı ev sahibi ekibi 2-1 kazandı. Bu müsabakadan sonra sarı-kırmızılılarda teknik direktör değişikliğine gidildi ve Igor Tudor'un yerine Fatih Terim geldi.

Evinde 18 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez berabere kaldı. Aslan, evindeki son 11 mücadelede de rakiplerini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca içerideki son 7 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.

Şampiyonluk için 4 puan yeterli

Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala zirvedeki yerini kaybetmek istemiyor. Yeni Malatyaspor maçında seyircisi önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk turunu son hafta İzmir'de atmak istiyor. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi bu 2 maçtan 4 puan alması yetecek.

Feghouli cezalı, 4 isim sınırda

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Sofiane Feghouli, sarı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Serdar Aziz, Maicon, Sinan Gümüş ve Ryan Donk kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Göztepe maçında forma giyemeyecek..