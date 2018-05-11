Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    , bu sezon iç sahada oynayacağı son maçta ile karşılaşacak. Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, ligde orta sıralarda yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı ve diğer ayrıntılar haberimizde...

    sezonun ilk yarısında yenildiği Evkur 'u bitime Spor Toto 'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor. Lider Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçı hakem yönetecek. Ligde geride kalan 32 haftada sarı-kırmızılılar, 69 puanla zirvede yer alıyor. Malatya ekibi ise 40 puanla 10. sırada bulunuyor.

    Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    İki sarı kırmızılı ekibin kozlarını paylaşacağı mücadele 12 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

    İkinci randevu
    Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynana maçı ev sahibi ekibi 2-1 kazandı. Bu müsabakadan sonra sarı-kırmızılılarda teknik direktör değişikliğine gidildi ve Igor Tudor'un yerine geldi.

    Evinde 18 maçtır yenilmiyor
    Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez berabere kaldı. Aslan, evindeki son 11 mücadelede de rakiplerini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca içerideki son 7 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.

    Şampiyonluk için 4 puan yeterli
    Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala zirvedeki yerini kaybetmek istemiyor. Yeni Malatyaspor maçında seyircisi önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk turunu son hafta İzmir'de atmak istiyor. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi bu 2 maçtan 4 puan alması yetecek.

    Feghouli cezalı, 4 isim sınırda
    Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Sofiane Feghouli, sarı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca , Maicon, ve kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Göztepe maçında forma giyemeyecek..

    1. 11.5.2018 11:38
    2. Güncelleme: 11.5.2018 12:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN