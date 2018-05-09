Fernando Muslera, Boca’ya mı? – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , Boca’ya mı?

    Fernando Muslera, Boca’ya mı?
    Arjantin devi 'ın, 'ın 1 numarası 'yı transfer listesine aldığı iddia edildi. Arjantin basınından El Dia'nın haberine göre; Boca, 31 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalabilir. Muslera'nın 30 Haziran 2021'e kadar sarı-kırmızılılarla kontratı bulunuyor.
    1. 9.5.2018
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