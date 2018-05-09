Adım adım Galatasaray'a – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    <a href="/index/adim?id=ab8dc0f6-88ba-4215-9f14-3259bfbee07d" class="" rel="tag">Adım</a> adım <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a

    Galatasaray 21.şampiyonluk hedefine koşar adım giderken 2018-2019 planları da yapılmaya başlandı.

    1. 9.5.2018 14:14
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