Galatasaray 21.şampiyonluk hedefine koşar adım giderken 2018-2019 planları da yapılmaya başlandı.
- 9.5.2018 14:14
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Roma'dan Talisca'ya 40 milyon Euro
Toplam 3
Yorum
abu bence almalı abubakır a döner yoksa pişman oluruz.
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 2
Yorum
vatandas Kahvedekiler cezanın 1 1 olacağını söylrken ,Pana'dan sonra 3 yıl olacağı konuşuluyor.
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Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor
Toplam 1
Yorum
10ur Dualarım kabul oldu. Canımdan çok sevdiğim GS a yakıştıramadığım 1 numaralı topçu. 50 tl verseler bile derhal gönderin.
Adım adım Galatasaray'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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