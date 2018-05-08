Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    , Evkur maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, Evkur <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 33. haftasında 12 Mayıs Cumartesi günü Evkur 'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, iki gün önce Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11 oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların gruplar halinde pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı 5'e 5 dar alan oyunlarıyla tamamladığı ifade edildi.

    Sakatlığı bulunan Mariano Ferreira'nın tedavisinin ardından sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı aktarıldı. Sol alt arka adalesinde birinci derece zorlanma ve kas içi kanama tespit edilen 'in tedavisine başlandığı kaydedildi.

    Antrenmandan önce 'ın kaleci antrenörü 'in 52. yaş gününün kutlandığı bildirildi.

    , Evkur maçı hazırlıklarına yarın 'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 8.5.2018 21:24
    2. Güncelleme: 8.5.2018 21:28
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