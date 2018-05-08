Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, iki gün önce Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11 oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların gruplar halinde pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı 5'e 5 dar alan oyunlarıyla tamamladığı ifade edildi.

Sakatlığı bulunan Mariano Ferreira'nın tedavisinin ardından sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı aktarıldı. Sol alt arka adalesinde birinci derece zorlanma ve kas içi kanama tespit edilen Serdar Aziz'in tedavisine başlandığı kaydedildi.

Antrenmandan önce Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in 52. yaş gününün kutlandığı bildirildi.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.