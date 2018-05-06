Galatasaray kritik virajda! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    kritik virajda!

    Galatasaray kritik virajda!

    Şampiyonluk yarışında rakiplerinin bir adım önünde yer alan sarı-kırmızılılar, avantajını son iki haftaya taşımak istiyor. En büyük koz yine Bafetimbi Gomis

    'de lider , bugün deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin bir adım önünde yer alan sarı-kırmızılılar, kazanıp avantajını son iki haftaya taşımaya çalışacak. Aslan'da sarı kart cezalısı ile sakatlıkları bulunan Mariano ve forma giyemeyecek. En büyük koz yine Gomis. Fransız yıldız, 27 golüne yenilerini eklemeye çalışacak. TEKNİK direktör 'in cezalı Belhanda'nın yerine ilk onbirde ve 'dan birisine şans vermesi bekleniyor. İbre Sinan'dan yana... Genç yıldız oynarsa sağ kanatta görev alacak. Terim, galibiyet emri verdi. Tecrübeli hocanın, "İpler bizim elimizde. Kalan 3 maçımızı da kazanıp, hiçbir hesaba fırsat vermeden şampiyonluğu kucaklayalım" dediği öğrenildi.

    BURUK'UN TAKTİKLERİ ZORLUYOR
    Akhisarspor, Aslan'a ters geliyor. Ege ekibi, Galatasaray'ı 'nda 1-2 ve 2-0'lık sonuçlarla yarı finalde elerken, Stadı'nda 4-2 kaybettiği ligin ilk yarısındaki maçta da ecel terleri döktürdü. Sarı-kırmızılılar, devreyi 2-0 geride kapattığı müthiş mücadeleyi, ikinci yarıda rakibinin on kişi kalmasının da yardımıyla çevirmeyi başarmıştı.
    1. 6.5.2018
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