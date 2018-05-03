Galatasaray'da olağan genel kurula doğru

Galatasaray Kulübünde 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olacak isimlerin, ilgili belge ve listelerini yarın teslim etmeleri gerekiyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başkan adaylarının kulüp tüzüğünün ilgili maddesinde belirtilen tüm belgeleri ve yönetim kurulu aday listelerini yarın saat 18.00'e kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.