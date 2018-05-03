Galatasaray'da olağan genel kurula doğru – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da olağan genel kurula doğru

    Galatasaray'da olağan genel kurula doğru

    Başkan adayları, yarın saat 18.00'e kadar yönetim kurulu aday listelerini teslim edecek

    Kulübünde 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olacak isimlerin, ilgili belge ve listelerini yarın teslim etmeleri gerekiyor.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başkan adaylarının kulüp tüzüğünün ilgili maddesinde belirtilen tüm belgeleri ve yönetim kurulu aday listelerini yarın saat 18.00'e kadar imza karşılığında Başkanlığına teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.

    1. 3.5.2018 14:49
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