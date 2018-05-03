Galatasaray'da olağan genel kurula doğru
Başkan adayları, yarın saat 18.00'e kadar yönetim kurulu aday listelerini teslim edecek
Galatasaray Kulübünde 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olacak isimlerin, ilgili belge ve listelerini yarın teslim etmeleri gerekiyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başkan adaylarının kulüp tüzüğünün ilgili maddesinde belirtilen tüm belgeleri ve yönetim kurulu aday listelerini yarın saat 18.00'e kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.
- 3.5.2018 14:49
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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