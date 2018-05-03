Fatih Terim yeniden sahnede! – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    yeniden sahnede!

    Fatih Terim yeniden sahnede!

    , G.Saray ile 7. şampiyonluğuna hazırlanan tecrübeli hocaya övgüler yağdırdı. İspanyol kanalı, “İmparator geri döndü. Dahice hamlelerle takımı lider yaptı” ifadelerini kullandı

    Süper Lig'in 16. haftasında başına geçtiği G.Saray'da 7. şampiyonluğunu yaşamaya hazırlanan , Avrupa'nın gündeminde... Terim'le ilgili yayın yapan , tecrübeli teknik adama övgü dolu sözler sarfetti. Başarılı hocanın ilk günden itibaren iyi işler çıkardığını belirten İspanyol kanalı, "Takımı 'dan aldığında 3.'ydü. Dahice hamlelerle takımını liderliğe çıkardı" dedi.

    BAFETİMBİ GOMİS'İN TAKIMI!
    Haberde, "İmparator geri döndü" ifadesini de kullanan ESPN, "Tudor döneminde kazanılmayan kritik maçlar Terim ile kazanıldı. Terim, G.Saray ile 7. şampiyonluğuna çok yakın" sözleri sarfedildi. Bu arada Bafetimbi de unutulmadı. Fransız için şu ifadeler kullanıldı: "'nın Tottenham için ''in takımı' söylemi, adına 'Gomis'in takımı' olarak söylenebilir."
    1. 3.5.2018
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