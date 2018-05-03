Fatih Terim yeniden sahnede!
ESPN, G.Saray ile 7. şampiyonluğuna hazırlanan tecrübeli hocaya övgüler yağdırdı. İspanyol kanalı, “İmparator geri döndü. Dahice hamlelerle takımı lider yaptı” ifadelerini kullandı
BAFETİMBİ GOMİS'İN TAKIMI!
Haberde, "İmparator geri döndü" ifadesini de kullanan ESPN, "Tudor döneminde kazanılmayan kritik maçlar Terim ile kazanıldı. Terim, G.Saray ile 7. şampiyonluğuna çok yakın" sözleri sarfedildi. Bu arada Bafetimbi Gomis de unutulmadı. Fransız için şu ifadeler kullanıldı: "Pep Guardiola'nın Tottenham için 'Harry Kane'in takımı' söylemi, Galatasaray adına 'Gomis'in takımı' olarak söylenebilir."
- 3.5.2018
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
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Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
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Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
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