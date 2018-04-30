Yabancı değil Galatasaray

Galatasaray, tahmin edildiği gibi Beşiktaş derbisinde tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir 11'le sahaya çıktı. Takımın başına geldiğinden beri mutlaka bir yerli oyuncuyu 11'e koyan Fatih Terim kuralını bozdu. Başlangıç kadrosunda yerli hiçbir oyuncunun şans bulamadığı sarı-kırmızılı takım, bu sezon ikici kez böyle bir tercihle sahada yerini aldı. Sarı-kırmızılı takım ilk olarak Igor Tudor yönetiminde, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında da yabancı oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çıkmıştı. Galatasaray o dönemde futbol kamuoyu ve siyasilerden yoğun eleştiriler almıştı.