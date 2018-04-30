Yabancı değil Galatasaray – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yabancı değil

    Yabancı değil Galatasaray

    , kadroda en az bir yerli kuralını askıya aldı. 8. haftadaki Konya sınavından sonra bu sezon ikinci kez bir maça 11 yabancıf utbolcuyla çıktı

    , tahmin edildiği gibi derbisinde tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir 11'le sahaya çıktı. Takımın başına geldiğinden beri mutlaka bir yerli oyuncuyu 11'e koyan kuralını bozdu. Başlangıç kadrosunda yerli hiçbir oyuncunun şans bulamadığı sarı-kırmızılı takım, bu sezon ikici kez böyle bir tercihle sahada yerini aldı. Sarı-kırmızılı takım ilk olarak Igor yönetiminde, 'in 8. haftasında oynanan karşılaşmasında da yabancı oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çıkmıştı. Galatasaray o dönemde futbol kamuoyu ve siyasilerden yoğun eleştiriler almıştı.

    1. 30.4.2018
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