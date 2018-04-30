Yabancı değil Galatasaray
Fatih Terim, kadroda en az bir yerli kuralını askıya aldı. Galatasaray 8. haftadaki Konya sınavından sonra bu sezon ikinci kez bir maça 11 yabancıf utbolcuyla çıktı
Galatasaray, tahmin edildiği gibi Beşiktaş derbisinde tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir 11'le sahaya çıktı. Takımın başına geldiğinden beri mutlaka bir yerli oyuncuyu 11'e koyan Fatih Terim kuralını bozdu. Başlangıç kadrosunda yerli hiçbir oyuncunun şans bulamadığı sarı-kırmızılı takım, bu sezon ikici kez böyle bir tercihle sahada yerini aldı. Sarı-kırmızılı takım ilk olarak Igor Tudor yönetiminde, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında da yabancı oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çıkmıştı. Galatasaray o dönemde futbol kamuoyu ve siyasilerden yoğun eleştiriler almıştı.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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