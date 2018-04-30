Alkışlar Engelsiz Aslanlar’a – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Alkışlar ’a

    Alkışlar Engelsiz Aslanlar’a
    Galatasaray Takımı, Avrupa'nın 2 numaralı kupası olarak adlandırılan finalinde Bidaideak Bilbao BSR ile karşılaştı. Mücadeleyi 71-73 kazanan Cimbom, 2017-2018 sezonu Andre Vergauwen Kupası şampiyonu oldu. Aslanlar bu kupa ile toplamda 12. uluslararası kupasını da kazandı.
    1. 30.4.2018
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