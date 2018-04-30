Ahmet Çakar: "Belhanda'nın hareketi kırmızı kart değil"
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    tartışmalı pozisyonları yorumladı. mı değil mi?

    <a href="/index/ahmet-cakar?id=e61f168a-a48c-439c-968a-155a5ab5a516" class="" rel="tag">Ahmet Çakar</a> tartışmalı pozisyonları yorumladı. <a href="/index/kirmizi-kart?id=4624b5a7-76ab-433f-89e6-e32257eb9b44" class="" rel="tag">Kırmızı kart</a> mı değil mi?

    Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları ve hakem Fırat Aydınus'un performansını özel bir kanalda yorumladı.

    1. 30.4.2018 08:46
    2. Güncelleme: 30.4.2018 10:42
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