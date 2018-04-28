Galatasaray, derbi maça hazır – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    , derbi maça hazır

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, derbi maça hazır

    , 'in 31. haftasında yarın ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

    , 'in 31. haftasında yarın ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, dar alanda 5'e 2 top kapma uygulamalarının ardından yenilenme koşusu yaptı.

    Öte yandan, 'ın eski futbolcusu de antrenmanı ziyaret ederek ve oyunculara derbi karşılaşması için başarılar diledi.

    1. 28.4.2018 18:45
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