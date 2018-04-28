Galatasaray, derbi maça hazır
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, dar alanda 5'e 2 top kapma uygulamalarının ardından yenilenme koşusu yaptı.
Öte yandan, Galatasaray'ın eski futbolcusu Johan Elmander de antrenmanı ziyaret ederek Fatih Terim ve oyunculara derbi karşılaşması için başarılar diledi.
- 28.4.2018 18:45
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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