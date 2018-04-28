Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, dar alanda 5'e 2 top kapma uygulamalarının ardından yenilenme koşusu yaptı.

Öte yandan, Galatasaray'ın eski futbolcusu Johan Elmander de antrenmanı ziyaret ederek Fatih Terim ve oyunculara derbi karşılaşması için başarılar diledi.