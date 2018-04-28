Felipe Melo'dan derbi paylaşımı – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'dan derbi paylaşımı

    <a href="/index/felipe-melo?id=547c835b-8f6a-41a7-ad42-48dc0a04c849" class="" rel="tag">Felipe Melo</a>'dan derbi paylaşımı

    'ı yakından takip etmeye devam eden , derbi öncesi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

    'ın eski oyuncularından , Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçı öncesinde bir mesaj yayınladı.

    'a karşı birçok kez formasıyla mücadele eden ve kariyerini Brezilya'da sürdüren Brezilyalı yıldız, Instagram'da bir paylaşımda bulundu.

    İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı paylaşımında kullandığı ifadeler...

    Melo paylaşımında "Pazar günü İmparator ve Aslanların derbi günü,o gün o sahada olmak için neler vermezdim.Orada olamasam da kalbim,dualarım 30 milyon Aslan gibi sizlerle olacak.Başta hocam olmak üzere bütün arkadaşlarıma güveniyorum,Haydi Cimbombom mesajını yayınladı.

    İşte Melo'nun o paylaşımı;

    1. 28.4.2018 14:14
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