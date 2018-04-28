Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde bir mesaj yayınladı.



Beşiktaş'a karşı birçok kez Galatasaray formasıyla mücadele eden ve kariyerini Brezilya'da sürdüren Brezilyalı yıldız, Instagram'da bir paylaşımda bulundu.

İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı paylaşımında kullandığı ifadeler...



Melo paylaşımında "Pazar günü İmparator ve Aslanların derbi günü,o gün o sahada olmak için neler vermezdim.Orada olamasam da kalbim,dualarım 30 milyon Aslan gibi sizlerle olacak.Başta hocam Fatih Terim olmak üzere bütün arkadaşlarıma güveniyorum,Haydi Cimbombom mesajını yayınladı.

İşte Melo'nun o paylaşımı;

