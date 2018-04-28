Felipe Melo'dan derbi paylaşımı
Galatasaray'ı yakından takip etmeye devam eden Felipe Melo, derbi öncesi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde bir mesaj yayınladı.
Beşiktaş'a karşı birçok kez Galatasaray formasıyla mücadele eden ve kariyerini Brezilya'da sürdüren Brezilyalı yıldız, Instagram'da bir paylaşımda bulundu.
İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı paylaşımında kullandığı ifadeler...
Melo paylaşımında "Pazar günü İmparator ve Aslanların derbi günü,o gün o sahada olmak için neler vermezdim.Orada olamasam da kalbim,dualarım 30 milyon Aslan gibi sizlerle olacak.Başta hocam Fatih Terim olmak üzere bütün arkadaşlarıma güveniyorum,Haydi Cimbombom mesajını yayınladı.
İşte Melo'nun o paylaşımı;
- 28.4.2018 14:14
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Provokasyona dikkat!
Toplam 1
Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
Toplam 1
Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
Felipe Melo'dan derbi paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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