Saray'da Tolga krizi
Akhisar ile oynanan kupa maçında oyundan alınan ve Alanya’ya gtöürülmeyen Tolga Ciğerci derbi öncesi idmana çıkmadı. Yönetimin açıklaması da kizr olduğunu gösterdi
SOĞUK SAVAŞ İDDİASI
Akhisarspor ile oyanan kupa maçının devre arasında oyundan alınan, sonrasında Alanyaspor deplasmanına götürülmeyen Tolga Ciğerci ile Fatih Terim arasında soğuk savaş yaşandığı yazılıp çiziliyordu. Dün yaşanan bu gelişmenin ardından tecrübeli hocanın nasıl bir tavır takınacağı ve sonuçlarının ne olacağı ise merak konusu.
- 27.4.2018 01:39
- Güncelleme: 27.4.2018 01:53
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Saray'da Tolga krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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