Mustafa Cengiz, Fikret Orman'ı davet etti
Pazar günü oynanacak derbi öncesinde G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den sürpriz bir davet geldi. Geçen hafta yaşanan olaylı derbiden sonra Cengiz, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı bizzat arayarak derbiye davet etti. Protokol tribününde başkanlar için ayrılan özel bölümde derbiyi birlikte izlemeye davet etti. Orman'ın bu davete sıcak baktığı TT Stadı'na gidebileceği bildirildi.
- 26.4.2018
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