Galatasaray'dan Franck Ribery'e ret!
Bayern Münih'in sözleşme yenilemeye yanaşmadığı Franck Ribery'nin menajeri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj gönderdiği ama olumsuz cevap aldığı iddia edildi.
- 26.4.2018 02:09
- Güncelleme: 26.4.2018 02:38
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
-
Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
-
TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Galatasaray'dan Franck Ribery'e ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.