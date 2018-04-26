Galatasaray'dan Franck Ribery'e ret! – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'dan Franck Ribery'e ret!

    Galatasaray'dan Franck Ribery'e ret!

    Bayern Münih'in sözleşme yenilemeye yanaşmadığı Franck Ribery'nin menajeri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj gönderdiği ama olumsuz cevap aldığı iddia edildi.

    1. 26.4.2018 02:09
    2. Güncelleme: 26.4.2018 02:38
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