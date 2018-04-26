Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden Emre Akbaba'yı istedi
Sarı kırmızılı takımın 3-2 galibiyeti ile sona eren Alanyaspor karşılaşmasında Emre Akbaba'nın ortaya koyduğu performans Galatasaray'da teknik heyetin beğenisini kazandı
- 26.4.2018 07:08
- Güncelleme: 26.4.2018 07:28
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde merak edilenler
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞK TFF TARAFINI BELLİ ETMEYE DEVAM EDİYOR !!!!
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 2
Yorum
mert direk kırmız yiyen 1 kişi en düşük 2 maç alır daha önce dedim 1 maç verilirse şayırmayın diye.demirören 1 telefonu yeter
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Mağdurlar Caner Erkin, Tolga Zengin ve Ricardo Quaresma ifade verdi
Toplam 1
Yorum
sami ne magduru bunlar magdur deyil , olay cikarmak icin gelen provakatorlerdir,
Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden Emre Akbaba'yı istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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