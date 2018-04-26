Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden Emre Akbaba'yı istedi – Fotomaç – 26 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , yönetiminden Emre Akbaba'yı istedi

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> yönetiminden Emre Akbaba'yı istedi

    Sarı kırmızılı takımın 3-2 galibiyeti ile sona eren Alanyaspor karşılaşmasında Emre Akbaba'nın ortaya koyduğu performans Galatasaray'da teknik heyetin beğenisini kazandı

    1. 26.4.2018 07:08
    2. Güncelleme: 26.4.2018 07:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , yönetiminden Emre Akbaba'yı istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN