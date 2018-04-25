Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'da derbi mesaisi sürüyor

    Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor

    , 'in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, kuvvet çalışmalarının ardından pas uygulamaları üzerinde durdu. Galatasaray, idmanın ana bölümünde ise çift kaleli dar alan oyunları gerçekleştirildi. Üç grup halinde turnuva usulü ile yapılan dar alan oyununu , Bafetimbi Gomis, Fernando Reges, Martin Linnes ve 'ten kurulu takım kazandı.

    Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 25.4.2018 14:01
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