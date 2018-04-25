Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, kuvvet çalışmalarının ardından pas uygulamaları üzerinde durdu. Galatasaray, idmanın ana bölümünde ise çift kaleli dar alan oyunları gerçekleştirildi. Üç grup halinde turnuva usulü ile yapılan dar alan oyununu Ahmet Çalık, Bafetimbi Gomis, Fernando Reges, Martin Linnes ve Sinan Gümüş'ten kurulu takım kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 25.4.2018 14:01
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Fatih Terim'den Quaresma ve Talisca'ya önlem!
Toplam 2
Yorum
hagi Plan belli orta sahadan orta yapın
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Ahmet Çakar'dan derbi kararı öncesi olay Tweet!
Toplam 1
Yorum
ceren yasalara göre beşiktaş sahadan kaçmıştır ve 3-0 hükmen fener galip tescil edilmelidir.
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 7
Yorum
onur en doğru karar 57.dk.daki sonuçla tescil edilmesidir.0-0
Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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