Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık yeni sözleşme teklifi – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan 'e 4 yıllık yeni sözleşme teklifi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/sinan-gumus?id=bda08ad3-d019-4282-aa0a-f796e8b51d18" class="" rel="tag">Sinan Gümüş</a>'e 4 yıllık yeni sözleşme teklifi

    Bu sezon Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında attığı kritik iki golle Galatasaray'a altın değerinde galibiyetler getiren Sinan Gümüş ödülünü alıyor.

    1. 25.4.2018 09:08
    2. Güncelleme: 25.4.2018 10:13
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