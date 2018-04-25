Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık yeni sözleşme teklifi
Bu sezon Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında attığı kritik iki golle Galatasaray'a altın değerinde galibiyetler getiren Sinan Gümüş ödülünü alıyor.
- 25.4.2018 09:08
- Güncelleme: 25.4.2018 10:13
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 15
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 4
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cengo trabzonda hakem tatil etmemişti,fb yi sahaya davet edip 45 dk beklemişti,burada maçı hakem tatil etti.......................................
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Buyrun burdan yakın şimdi cevap versinler.
Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık yeni sözleşme teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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