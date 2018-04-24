Beşiktaş forvetlerini solladı – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    forvetlerini solladı

    Beşiktaş forvetlerini solladı
    bu sezon 'de 400 gol pozisyonuna girerken 59 gol attı. G.Saray ise 320 pozisyona girip 68 gol buldu. G.Saray'ın 68 golünden 29'unu atarken, (8 gol) dahil Beşiktaş'ın tüm forvetleri (7), Larin (1), Vagner Love (2) sadece 18 gol bulabildi.
    1. 24.4.2018
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