ABD’li gözüyle – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’li gözüyle

    ABD’li gözüyle
    BeinSports 'nin kadın sunucusu Alanya-G.Saray maçının özetini anlatırken ilginç sözleri ile dikkat çekti. 'in golü için "Hiç de güçlü bir vuruşa gerek yoktu. Sevinci daha güçlüydü" dedi. Sinan'in golü içinse, "Daha zora inmeden doğru zamanda vurmasının karşılığını aldı" diye konuştu.
    1. 24.4.2018
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