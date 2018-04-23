Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında attığı golle Altın Ayakkabı yarışında Neymar'ı geride bıraktı.
Altın Ayakkabı yarışında son durum şu şekilde;
- 23.4.2018 12:47
- Güncelleme: 23.4.2018 15:00
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
Gomis'ten Neymar'a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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