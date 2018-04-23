Gomis'ten Neymar'a kötü haber – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    'ten 'a kötü haber

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'ten <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a>'a kötü haber

    Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında attığı golle Altın Ayakkabı yarışında Neymar'ı geride bıraktı.

    Altın Ayakkabı yarışında son durum şu şekilde;

    1. 23.4.2018 12:47
    2. Güncelleme: 23.4.2018 15:00
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