Aslan'ın 8 uğuru – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Aslan'ın 8 uğuru

    Aslan'ın 8 uğuru
    son 20 yılda sonu 8 ile biten yıllarda şampiyonluğu kimselere bırakmadı. 1998 yılında mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2008'de de zafere ulaştı. Şimdi sırada ise 2018 yılında şampiyonluk var. Son 4 haftaya lider olarak devam eden sarı-kırmızılı takım, bu 8'i de kaçırmak istemiyor. vardı 8 ile biten şampiyonlukların birisinde ise vardı. Terim, sarı- kırmızılı takımın 4 sezon üst üste şampiyon olup, Avrupa'nın da zirvesine çıktığı müthiş seri içerisinde 1998 yılında ligde kupayı kaldırmıştı. Tecrübeli hoca, 10 yıl sonra tekrar kupayı kaldırmak için 'de kıyasıya bir yarış içerisinde...
    1. 23.4.2018
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