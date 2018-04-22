Galatasaraylı Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde cezalı! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Galatasaraylı derbisinde cezalı!

    Galatasaraylı Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde cezalı!

    Süper Ligi'nin 30. haftasında Aytemiz ile karşılaşan 'da sarı kart gören , önümüzdeki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

    Süper Ligi'nin 30. haftasında Aytemiz ile karşılaşan 'da sarı kart gören önümüzdeki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.
    1. 21.4.2018 20:32
    2. Güncelleme: 22.4.2018 02:09
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