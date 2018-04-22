Fernandes kurtaramadı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Fernandes kurtaramadı

    Fernandes kurtaramadı

    ’nın ilk golünü kaydeden , bu sezon takımının gol yüküne önemli bir katkı sağladı.

    'nın ilk golünü kaydeden , bu sezon takımının gol yüküne önemli bir katkı sağladı. 29 yaşındaki Şilili, takımının ligde attığı son 9 golün 5'ine doğrudan etki etti (4 gol, 1 asist). Fernandes dünkü mücadelede de zor anlar yaşattı.
    1. 22.4.2018
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