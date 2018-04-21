Özbek haftaya açıklıyor – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Özbek haftaya açıklıyor

    Özbek haftaya açıklıyor

    ’i 2. başkanlık için ikna eden ’in adaylığını haftaya duyurması bekleniyor

    'da 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi çalışmalar sürüyor. Ocak ayındaki olağanüstü genel kurulda başkanlığı kılpayı kaybeden , kararını haftaya açıklayacak. Mali genel kurulda yüzde 90 çoğunluk ile ibra olarak elini güçlendiren Özbek'in aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni ve güçlü bir liste ile üyelerin karşısına çıkacak olan Özbek'in eski disiplin kurulu başkanı Celal Açar'ı listesine aldığı, camianın etkili ismi 'i de ikna ettiği belirtiliyor. Özgörkey'in Özbek'in listesinde ikinci başkan olarak yer alacağı öğrenildi.
    1. 21.4.2018
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