Maicon’a bir haller oldu! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    ’a bir haller oldu!

    Maicon’a bir haller oldu!

    Aslan’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Brezilyalı stoper, son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor

    Performansıyla Galatasaray'ın en iyi isimlerinden olan 'a son haftalarda bir haller oldu. Teknik direktör 'in savunmadaki vazgeçilmezleri arasında yer alan Brezilyalı stoper, sürpriz golleriyle de öne çıkıyordu. Tecrübeli savunmacının kötü gidişi, önceki günkü Akhisar karşılaşmasında da devam etti. Gördüğü kırmızı kartla da takımını eksik bırakan 29 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti.

    MARİANO TESSELİ ETTİ
    İmparatorun hedefinde olan Maicon'u teselli eden isim ise vatandaşı Mariano oldu. Morali alt-üst olan Brezilyalı futbolcu, Akhisar karşılaşmasının ardından stattan da Mariano'nun aracıyla ayrıldı.
    1. 20.4.2018
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