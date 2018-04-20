Maicon’a bir haller oldu!
Aslan’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Brezilyalı stoper, son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor
MARİANO TESSELİ ETTİ
İmparatorun hedefinde olan Maicon'u teselli eden isim ise vatandaşı Mariano oldu. Morali alt-üst olan Brezilyalı futbolcu, Akhisar karşılaşmasının ardından stattan da Mariano'nun aracıyla ayrıldı.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
Maicon’a bir haller oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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