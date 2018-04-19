UEFA’dan ‘iyi’ haber
UEFA Başkanı Caferin, Finansal Fair Play yaptırımları hakkında “Kimseyi öldürmek istemiyoruz” diyerek G.Saray’u umutlandırdı
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Finansal Fair Play yaptırımları hakkında konuştu ve Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. UEFA'nın kurallarının kimseye zorlamak için olmadığını ifade eden Caferin, "Kimseyi öldürmek istemiyoruz" dedi.
Başta AC Milan ve Paris Saint Germain'de sponsorluk sözleşmeleri olmak üzere tüm kulüpler için gerekli görüşmelerin ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Caferin, "UEFA olarak hiçbir kulübe dayatmalar yaparak 'Ya bunu yaparsın ya da seni dışarıda bırakırız' gibi bir zorlayıcılığımız bulunmuyor.
UEFA, her kulübe yardım etmek için var, biz polis değiliz, ama saygı duyulması gereken kurallar da var. Bu bağımsız bir yargı" dedi.
Başta AC Milan ve Paris Saint Germain'de sponsorluk sözleşmeleri olmak üzere tüm kulüpler için gerekli görüşmelerin ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Caferin, "UEFA olarak hiçbir kulübe dayatmalar yaparak 'Ya bunu yaparsın ya da seni dışarıda bırakırız' gibi bir zorlayıcılığımız bulunmuyor.
UEFA, her kulübe yardım etmek için var, biz polis değiliz, ama saygı duyulması gereken kurallar da var. Bu bağımsız bir yargı" dedi.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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