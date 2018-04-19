UEFA’dan ‘iyi’ haber – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    ’dan ‘iyi’ haber

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>’dan ‘iyi’ haber

    Başkanı Caferin, yaptırımları hakkında “Kimseyi öldürmek istemiyoruz” diyerek G.Saray’u umutlandırdı

    Başkanı Alexander Ceferin, yaptırımları hakkında konuştu ve 'ı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. 'nın kurallarının kimseye zorlamak için olmadığını ifade eden Caferin, "Kimseyi öldürmek istemiyoruz" dedi.

    Başta AC Milan ve 'de sponsorluk sözleşmeleri olmak üzere tüm kulüpler için gerekli görüşmelerin ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Caferin, "UEFA olarak hiçbir kulübe dayatmalar yaparak 'Ya bunu yaparsın ya da seni dışarıda bırakırız' gibi bir zorlayıcılığımız bulunmuyor.

    UEFA, her kulübe yardım etmek için var, biz polis değiliz, ama saygı duyulması gereken kurallar da var. Bu bağımsız bir yargı" dedi.
    1. 19.4.2018
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