Telekom’da nefesler kesildi – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Telekom’da nefesler kesildi

    Telekom’da nefesler kesildi

    'ın zirveyi ele geçirdiği karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.

    'ın zirveyi ele geçirdiği karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Sarı-kırmızılılar, lider ünvanıyla konuk ettiği 'i 2-0'lık net bir skorla devirdi. Taraflar hücumda pozisyona girmekte zorlanırken, orta alanda çok sert bir mücadele yaşandı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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