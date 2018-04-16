Ryan Donk, Emre ve Arda'yı aynı anda sakatladı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    , Emre ve Arda'yı aynı anda sakatladı

    Ryan Donk, Emre ve Arda'yı aynı anda sakatladı

    Şampiyonluk yarışında kaderi belirleyecek maçta Galatasaray ile Başakşehir arasında Türk Telekom Stadı'ndaki maçın ilk yarısı kıran kırana geçti.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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