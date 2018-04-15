Fatih Terim'den Selçuk ve Maicon açıklaması – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'den Selçuk ve Maicon açıklaması

    Fatih Terim'den Selçuk ve Maicon açıklaması

    Galatasaray , mücadelesi öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    'in 29. haftasında ile sahasında karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör önemli açıklamalarda bulundu.

    ve Maicon'un neden yedek kulübesinde olduğuna açıklık getiren deneyimli hoca şöyle konuştu:

    "Artık her maç çok kritik. Geçen hafta da çok kritik bir 3 puan kaybettik. İnanıyorum ki bugün buradan en iyi neticeyi almak için mücadele edeceğiz. İnşallah bugün buradan lider ayrılırız. Bu oyunu hep beraber oynuyoruz. Bazen değişiklikler olabiliyor. Bugün Maicon'un yerine Denayer'i, Selçuk'un yerine Donk'u koyduk. Hep beraber oynuyoruz oyunu. Kafamızdaki bir taktik anlayış sebebiyle böyle karar verdik. İnşallah müdahalemize ve dokunmamıza gerek kalmaz, hepsi iyi oynar."

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:12
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