Fatih Terim'den Selçuk ve Maicon açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.



Selçuk İnan ve Maicon'un neden yedek kulübesinde olduğuna açıklık getiren deneyimli hoca şöyle konuştu:



"Artık her maç çok kritik. Geçen hafta da çok kritik bir 3 puan kaybettik. İnanıyorum ki bugün buradan en iyi neticeyi almak için mücadele edeceğiz. İnşallah bugün buradan lider ayrılırız. Bu oyunu hep beraber oynuyoruz. Bazen değişiklikler olabiliyor. Bugün Maicon'un yerine Denayer'i, Selçuk'un yerine Donk'u koyduk. Hep beraber oynuyoruz oyunu. Kafamızdaki bir taktik anlayış sebebiyle böyle karar verdik. İnşallah müdahalemize ve dokunmamıza gerek kalmaz, hepsi iyi oynar."