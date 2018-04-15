Fatih Terim'den Selçuk ve Maicon açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.
Selçuk İnan ve Maicon'un neden yedek kulübesinde olduğuna açıklık getiren deneyimli hoca şöyle konuştu:
"Artık her maç çok kritik. Geçen hafta da çok kritik bir 3 puan kaybettik. İnanıyorum ki bugün buradan en iyi neticeyi almak için mücadele edeceğiz. İnşallah bugün buradan lider ayrılırız. Bu oyunu hep beraber oynuyoruz. Bazen değişiklikler olabiliyor. Bugün Maicon'un yerine Denayer'i, Selçuk'un yerine Donk'u koyduk. Hep beraber oynuyoruz oyunu. Kafamızdaki bir taktik anlayış sebebiyle böyle karar verdik. İnşallah müdahalemize ve dokunmamıza gerek kalmaz, hepsi iyi oynar."
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:12
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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