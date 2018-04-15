Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!

    Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!

    HaberTürk Gazetesi'nden tarihçi Murat Bardakçı, Beşiktaş'ın şu anki stadının yer aldığı arazinin 1923'te Galatasaray'a verilmek istendiğini belgeleri ile yayınladı. Bardakçı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı; "İsmi önce "İnönü" olan, sonra "Mithatpaşa" yapılan, derken yine "İnönü"ye çevrilen, şimdinin "Vodafone Arena"sı yahut "Park"ı olan ama halkın dilinde "Dolmabahçe" diye kalan stadyumun geçmişi hakkında yeni bulduğum bir belge: İstanbul'da Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın gözetiminde faaliyet gösteren bir Fransız kuruluşu, stadın bulunduğu araziyi 1923'te Galatasaray'a verdirmek istemiş!


    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:21
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