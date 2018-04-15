Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
HaberTürk Gazetesi'nden tarihçi Murat Bardakçı, Beşiktaş'ın şu anki stadının yer aldığı arazinin 1923'te Galatasaray'a verilmek istendiğini belgeleri ile yayınladı. Bardakçı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı; "İsmi önce "İnönü" olan, sonra "Mithatpaşa" yapılan, derken yine "İnönü"ye çevrilen, şimdinin "Vodafone Arena"sı yahut "Park"ı olan ama halkın dilinde "Dolmabahçe" diye kalan stadyumun geçmişi hakkında yeni bulduğum bir belge: İstanbul'da Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın gözetiminde faaliyet gösteren bir Fransız kuruluşu, stadın bulunduğu araziyi 1923'te Galatasaray'a verdirmek istemiş!
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:21
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
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