Panter ava hazır!
Gençlerbirliği’ni boş geçen ve etkisiz bir oyun ortaya koyan Gomis’e özel kondisyoner ile güç takviyesi yapılıyor. Fransız yıldız ayrıca antrenmanlarda ekstra şut çalışıyor
İLK MAÇTA ATMIŞTI
Başakşehir'e ilk yarıda 5-1 yenildikleri karşılaşmada takımı adına tek golü atan Gomis'in pazar günü hem bunu tekrarlamayı hem de bu kez galibiyetle taçlandırmayı istediği belirtildi. Süper Lig'de geride kalan 28 haftada 26 kez fileleri havalandırmayı başaran Bafetimbi (5 de asist yaptı) krallık yarışında zirvede yer alıyor. Yıldız oyuncunun, en yakın takipçisi Burak Yılmaz (22 gol) ile arasında 4 gol fark bulunuyor.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:35
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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