Panter ava hazır! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Panter ava hazır!

    Panter ava hazır!

    Gençlerbirliği’ni boş geçen ve etkisiz bir oyun ortaya koyan ’e özel kondisyoner ile güç takviyesi yapılıyor. Fransız yıldız ayrıca antrenmanlarda ekstra şut çalışıyor

    Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Bafetimbi , kritik maçına özel hazırlanıyor. , Gençlerbirliği deplasmanında suskun kalan ve ilk kez bu denli etkisiz gözüken öğrencisine moral aşılarken, Fransız yıldız da hafta boyunca idmanlarda özel kondisyoner eşliğinde güç yüklemesi yaptı. Antrenman aralarında da şut çalışması gerçekleştirerek, formunu yükseltti.

    İLK MAÇTA ATMIŞTI
    Başakşehir'e ilk yarıda 5-1 yenildikleri karşılaşmada takımı adına tek golü atan Gomis'in pazar günü hem bunu tekrarlamayı hem de bu kez galibiyetle taçlandırmayı istediği belirtildi. 'de geride kalan 28 haftada 26 kez fileleri havalandırmayı başaran Bafetimbi (5 de asist yaptı) krallık yarışında zirvede yer alıyor. Yıldız oyuncunun, en yakın takipçisi Burak Yılmaz (22 gol) ile arasında 4 gol fark bulunuyor.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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