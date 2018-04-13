Galatasaraylı eski futbolcudan ayrılık açıklaması – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Galatasaraylı eski futbolcudan ayrılık açıklaması

    Galatasaraylı eski futbolcudan ayrılık açıklaması

    'a döneceği konuşulan Ndiaye, 'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

    'a döneceği konuşulan Ndiaye, 'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. 27 yaşındaki orta saha, "'nin takımın bir parçası olmayı sürdürmek istiyorum. Ayrılma gibi bir düşüncem yok" dedi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
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