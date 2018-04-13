Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    , 'yı kendi taktiğiyle vuracak!

    Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!

    , büyük maçları taktik hamleleri ile kazanan 'yı kendi taktiği ile vuracak.

    Artık G.Saray'ın Medipol 'i yenmekten başka çaresi yok! G.Birliği karşısında alınan 1-0'lık yenilgi, zirvenin de el değiştirmesine neden olurken de bir haftalık ara sonrasında koltuğunu almak için gece gündüz çalışıyor. Bu sezon ligin ilk 5 sırasındaki takımların arasında oynanan maçlarda Başakşehir'in performansı da öne çıkıyor. , rakiplerini taktik hamleleri ile dize getirirken Fatih Terim ve kurmayları da bu kez Avcı'nın planlarını tersine çevirmek istiyor.

    Fatih Terim, G.Birliği maçlarından sonra başlamadı Medipol Başakşehir analizlerine... Deneyimli teknik adam, haftalardır bu maça hazırlanıyor. Ekibinden bilgiler alan, onların da çalışmalarını masaya koyan İmparator, Avcı'nın taktik hamlelerini tersine çevirmek adına da üç başlık belirledi...

    1- ADEBAYOR'A ORTA YOK
    Başakşehir'in oyun felsefesinin en önemli yapı taşlarından biri kuşkusuz ... Togolu golcünün ceza sahası içinde durdurulmasının imkansızlığının Terim de farkında.

    İşte bu nedenle deneyimli teknik adamın, Adebayor'a yönelik ilk adımı ona gelecek topları engellemek üzerine. Özellikle kanatlardan gelen ortalara engel olmak isteyen Terim, böylece Adebayor'un da pozisyona girmesine engel olmak istiyor. Bu sezon ligde attığı 12 golle takımını sırtlayan Adebayor'u Maicon-Serdar ile durdurmak isteyen Terim, savunmayı ise sadece bu ikiliye bırakmayacak ve kanatların da desteğini alacak.

    2- HERKESE AYRI RAPOR
    Sarı-kırmızılı takımın kurmayları rakiplerine yönelik oyuncu bazında da analizlerini yapıyor. Tek tek tüm oyuncuların artıları ve eksileri kağıda dökülürken ayrıca videolar da hazırlandı. Buna göre herkes birebirde eşleşeceği oyuncunun yanı sıra saha içinde karşısına çıkabilecek diğer oyunculara yönelik de bilgilendiriliyor.

    Her mevkiye farklı analizler içeren raporlar hazırlanırken Fatih Terim de oyuncularına bu raporları ezberlemeleri ve rakiplerinin her hamlelerini öğrenme talimatı verdi. Sonrasında ise maç analizini tüm takımla yapacak olan Terim, Başakşehir'i genel olarak takımına anlatarak maça hazırlayacak.

    3- ÖNDE BASKI, GALİBİYETİN ANAHTARI
    Terim'in maçla ilgili en çok dikkat ettiği durum ise rakibe yapılacak . Sarı-kırmızılı oyuncuların geriye çekildiğinde yaşadığı sorunlar ve verdiği gol pozisyonları sonrasında kaybedilen puanları unutmayan deneyimli teknik adam buna da farklı bir çare buldu. Terim, önde baskı kurarak hem rakibi durdurmayı hem de kendi takımını hücuma yönlendirmeyi düşünürken idmanlarda da buna göre çalışmalar yapılıyor.(Vatan)
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:56
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