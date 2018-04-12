Sinan Gümüş. "Asistim bayıltır golüm öldürür" – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
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    . "Asistim bayıltır golüm öldürür"

    Sinan Gümüş. "Asistim bayıltır golüm öldürür"

    'ün 'ya 86. dakikada attığı galibiyeti getiren golden sonra yardımcı antrenör kısa süreli baygınlık yaşamıştı

    'ün 'ya 86. dakikada attığı galibiyeti getiren golden sonra yardımcı antrenör kısa süreli baygınlık yaşamıştı. Kulüp dergisine konuşan Sinan "Maç sonu Hasan hocanın yanına gidip 'Asistim bayıltır, golüm öldürür' diye takıldım' ifadelerini kullandı. Sinan, "Ne kadar çok kupa, o kadar çok hatıra. 5 kupa kazandım, 15 kupa daha kazanmak istiyorum" dedi.

    'BANA GÜVEN VERDİ'
    Cimbom'un genç yıldızı Sinan Gümüş, ile yeniden futbol oynamanın keyfine vardığını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu "Fatih hoca gelir gelmez bana öz güven verdi. Seni yavaş yavaş takıma yanaştıracağım, gerisini sen halledeceksin' dedi" ifadelerini kullandı. Sinan bu sezon şampiyon olmak istediklerini tekrarladı.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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