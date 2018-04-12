Sinan Gümüş. "Asistim bayıltır golüm öldürür"
Sinan Gümüş'ün Atiker Konya'ya 86. dakikada attığı galibiyeti getiren golden sonra yardımcı antrenör Hasan Şaş kısa süreli baygınlık yaşamıştı
Sinan Gümüş'ün Atiker Konya'ya 86. dakikada attığı galibiyeti getiren golden sonra yardımcı antrenör Hasan Şaş kısa süreli baygınlık yaşamıştı. Kulüp dergisine konuşan Sinan "Maç sonu Hasan hocanın yanına gidip 'Asistim bayıltır, golüm öldürür' diye takıldım' ifadelerini kullandı. Sinan, "Ne kadar çok kupa, o kadar çok hatıra. 5 kupa kazandım, 15 kupa daha kazanmak istiyorum" dedi.
'BANA GÜVEN VERDİ'
Cimbom'un genç yıldızı Sinan Gümüş, Fatih Terim ile yeniden futbol oynamanın keyfine vardığını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu "Fatih hoca gelir gelmez bana öz güven verdi. Seni yavaş yavaş takıma yanaştıracağım, gerisini sen halledeceksin' dedi" ifadelerini kullandı. Sinan bu sezon şampiyon olmak istediklerini tekrarladı.
'BANA GÜVEN VERDİ'
Cimbom'un genç yıldızı Sinan Gümüş, Fatih Terim ile yeniden futbol oynamanın keyfine vardığını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu "Fatih hoca gelir gelmez bana öz güven verdi. Seni yavaş yavaş takıma yanaştıracağım, gerisini sen halledeceksin' dedi" ifadelerini kullandı. Sinan bu sezon şampiyon olmak istediklerini tekrarladı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Sinan Gümüş. "Asistim bayıltır golüm öldürür" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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