Nagatomo hakkında son söz Spalleti'de
Galatasaray’ın tapusuyla almak istediği Nagatomo için son sözü İtalyan hoca söyleyecek.
Galatasaray devre arası Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu sezon sonu tapusuyla almak istiyor. Sarı kırmızılılar bu konuda çalışmalara başlarken, transferde kilit isim Inter Teknik Direktörü Luciano Spalleti olacak.
SÜREÇ UZAYABİLİR
İtalya'dan gelen bilgilere göre Inter yönetimi Nagatomo'yu satmayı düşünüyor. Fakat Spalletti'nin yeni sezon planlaması sonrası kesin karar verilecek.
Tecrübeli hocanın yeni sezon öncesi Nagatomo'yu bir kez daha denemek isteyebileceği belirtiliyor. Bu durumda transfer süreci de uzayacak. (Takvim)
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:55
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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