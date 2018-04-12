Nagatomo hakkında son söz Spalleti'de – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Nagatomo hakkında son söz Spalleti'de

    Nagatomo hakkında son söz Spalleti'de

    ’ın tapusuyla almak istediği Nagatomo için son sözü İtalyan hoca söyleyecek.

    devre arası Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu sezon sonu tapusuyla almak istiyor. Sarı kırmızılılar bu konuda çalışmalara başlarken, transferde kilit isim Inter Teknik Direktörü Luciano Spalleti olacak.

    SÜREÇ UZAYABİLİR
    'dan gelen bilgilere göre Inter yönetimi Nagatomo'yu satmayı düşünüyor. Fakat Spalletti'nin planlaması sonrası kesin karar verilecek.

    Tecrübeli hocanın yeni sezon öncesi Nagatomo'yu bir kez daha denemek isteyebileceği belirtiliyor. Bu durumda süreci de uzayacak. (Takvim)

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:55
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