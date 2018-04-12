Muslera’dan trafik esprisi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Muslera’dan trafik esprisi

    Muslera’dan trafik esprisi

    Aslan'ın kalecisi , ile birlikte bir polis memurunun kas hastası çocuklarını ziyaret etti.

    Aslan'ın kalecisi , ile birlikte bir polis memurunun kas hastası çocuklarını ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette Uruguaylı eldiven bir ara Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a trafik cezası olduğunu belirtti. Kahkahalara neden olan bu sözlerden sonra Çalışkan "Gerekirse senin cezanı ben öderim" cevabı verdi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera’dan trafik esprisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN