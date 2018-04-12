Muslera’dan trafik esprisi
Aslan'ın kalecisi Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte bir polis memurunun kas hastası çocuklarını ziyaret etti.
Aslan'ın kalecisi Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte bir polis memurunun kas hastası çocuklarını ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette Uruguaylı eldiven bir ara İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a trafik cezası olduğunu belirtti. Kahkahalara neden olan bu sözlerden sonra Çalışkan "Gerekirse senin cezanı ben öderim" cevabı verdi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Muslera’dan trafik esprisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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