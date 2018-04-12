Fenerbahçe, UEFA'da Galatasaray'ı da kurtaracak!
FFP komisyonu kurdaki dalgalanma nedeniyle Türk kulüplerine bir esneklik tanıyacak. Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray da bu sayede men cezası almaktan kurtulacak.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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