Fenerbahçe, UEFA'da Galatasaray'ı da kurtaracak! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe, UEFA'da Galatasaray'ı da kurtaracak!

    Fenerbahçe, UEFA'da Galatasaray'ı da kurtaracak!

    FFP komisyonu kurdaki dalgalanma nedeniyle Türk kulüplerine bir esneklik tanıyacak. Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray da bu sayede men cezası almaktan kurtulacak.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, UEFA'da Galatasaray'ı da kurtaracak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN