Zorlu haftalar geldi – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Zorlu haftalar geldi

    Zorlu haftalar geldi

    'ne deplasmanda takılarak liderliği 'e teslim eden 'ın önünde zorlu maçlar bulunuyor.

    'ne deplasmanda takılarak liderliği 'e teslim eden 'ın önünde zorlu maçlar bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 3 evinde 3 de deplasmanda 6 kritik maça çıkacak. Özellikle şampiyonluktaki rakipleri ve maçları tehlikeli... Bu iki karşılaşmanın 'da olması ise avantaj olarak görülebilir ama her şey sahada belli olacak tabii ki...
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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