Tudor’dan Fatih Terim'e 4 puan fark – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’dan 'e 4 puan fark

    Tudor’dan Fatih Terim'e 4 puan fark

    Sezonun ilk 11 haftasında Hırvat çalıştırıcı ile 26 puan toplayan , ’le bu periyodu 22 puanla tamamladı

    'in 28. haftasını G.Birliği yenilgisiyle tamamlayan ve zirve yarışında yara alan G.Saray'da ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sezona ile başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 11 haftalık periyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi almış ve 26 puan toplamıştı. Takımın başına 17. haftada geçen ise ikinci yarının 11 maçında aldığı sonuçlarla Hırvat hocanın gerisinde kaldı. İmparator, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde edip, 1 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Terim'li G.Saray hanesine 22 puan yazdırırken, Tudor'dan 4 puan daha az topladı. Bu arada Aslan, bu sezon çıktığı 14 deplasman maçında 5 galibiyet aldı, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, dış sahada tam 25 puan kaybetti.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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