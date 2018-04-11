Kagawa'da flaş gelişme!
Adı Galatasaray'la anılan Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa'yı Premier Lig'den iki ekibin daha istediği iddia edildi.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:34
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İtalyan basını da rövanşı aldı!
Toplam 1
Yorum
vtndş ne demişler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste:)
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Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi
Toplam 4
Yorum
FB eti butu olmayan takıma 90 dk sut değil pozisyon bile üretemediniz ne şampiyonlugu
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
Nirvana Oğuzhan için 12 mly Euro yeterli değil ki . En az 5 kulüp çıkar bu parayı veren . 20 mly Euro verene satılır .
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