Kagawa'da flaş gelişme! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Kagawa'da flaş gelişme!

    Kagawa'da flaş gelişme!

    Adı Galatasaray'la anılan Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa'yı Premier Lig'den iki ekibin daha istediği iddia edildi.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:34
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