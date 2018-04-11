Galatasaray'dan çok sert açıklama!
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden camiayı birbirine düşürme çabaları içinde bulunanlara karşı dimdik ayakta duracağına ve mücadelelerin süreceğini ifade eden sert bir açıklama yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Uzun yıllardan bu yana Spor Camiasına ve Galatasaray'a bir kangren gibi çöreklenmiş bulunan, kişisel çıkarlarını her tür ulvi değerin üstünde tutan grup ve kişilerle mücadelemiz; göreve geldiğimiz 2,5 aydan bu yana aralıksız sürmektedir.
Kişisel çıkarları uğruna, Camiayı birbirine düşürme amaçlı her tür yalan ve desiseyi gözlerini kırpmadan yapan bu unsurlar; maalesef aslı astarı olmayan, standart ortalama bir idrak kapasitesine sahip zekanın bile saçmalığını görebileceği, inanmayacağı haberler üretmektedirler.
Yalan, iftira, düzmece haber, dedikodu, fitne ile içeriden ve dışarıdan Camiayı birbirine düşürme amaçlı çalışmalara karşı Camianın çoğunlukta olan sağlıklı unsurlarının, şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüzde özellikle uyanık olması şarttır.
Sureti haktan görünerek, gerektikçe mağdurları da oynayan yozlaşmış kişisel çıkar peşinde, fitne fesat kaynağı haline gelmiş kişi ve gruplar er geç Camiadan temizlenecektir.
Camiayı bölücü, ayrıştırıcı, maddi çıkar temelli söylem ve eylemlere karşı mücadelemiz her kademede sürecek, Galatasarayımızın başarı yolundaki yürüyüşüne ve Camiamızın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberliğe zarar vermeye çalışan tüm faaliyetlere karşı gereken hukuki ve idari aksiyonlar da derhal alınacaktır. Aydınlık, dürüstlük, doğruluk tarafındaki Galatasarayımızın, haklı şampiyonluklara yürüyüşü ilelebet devam edecektir.
Galatasaray Spor Kulübü
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:56
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Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi
Toplam 4
Yorum
FB eti butu olmayan takıma 90 dk sut değil pozisyon bile üretemediniz ne şampiyonlugu
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
Nirvana Oğuzhan için 12 mly Euro yeterli değil ki . En az 5 kulüp çıkar bu parayı veren . 20 mly Euro verene satılır .
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
calbekemanci bonservisini almak sorun değil avrupalılar için adam takımı sahada 10 kişi bıracak ruha sahip ruh gibi sahada 2 pasa kimse 12 milyon vermez
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